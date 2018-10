Mancanoall’appello della decima giornata diBiancocelesti e nerazzurri si ritrovano dove si erano lasciate: all’Olimpico, l’ultima giornata della scorsa stagione, in quello spareggio Champions League che terminò a favore degli uomini di Spalletti. Per la Lazio questo match può essere una piccola rivincita, vincendo infatti supererebbe in classifica l’Inter conquistando il terzo posto in solitaria. La squadra di Inzaghi si presenta all'appuntamento con il morale a mille per le 3 vittorie consecutive contro Fiorentina, Parma e Marsiglia con cui si è rilanciata sia in campionato che in Europa. Gli uomini di Spalletti però non sono da meno, arrivano infatti da 5 vittorie di fila in campionato. Il pronostico di Sisal Matchpoint è quindi in bilico, con i padroni di casa favoriti a 2.40 e gli ospiti che inseguono a 2.90. Il pareggio è offerto a 3.50. Incerti anche gli scommettitori, la maggioranza opta per un pareggio, con il 41% delle preferenze.Si schiera con l’Inter il 34%, il 25% con la Lazio. Con una media di quasi 2 gol a partita, la Lazio in casa vanta un attacco formidabile: tra campionato e coppa ha segnato 9 reti in 5 gare. Numeri importanti anche quelli dell’attacco nerazzurro, nelle ultime 4 di campionato ha realizzato 8 reti. Spettacolo assicurato dunque, specie perché lì davanti ci saranno Immobile e Icardi, i due capocannonieri della scorsa stagione con 29 reti all’attivo. Sul tabellone Matchpoint si affrontano nel duello del gol: chi segnerà di più? Anche qui, quote vicine: avanti il laziale a 3.20, a 3.50 l’interista, il segno X è a 1.95. La gara potrebbe sbloccarsi subito, un gol nel primo quarto d’ora è a 2.82, ed è molto probabile che a segnare siano entrambe le squadre, opzione a 1.56.