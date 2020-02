Lazio-Inter è la grande sfida che chiude il programma domenicale della 24esima giornata di Serie A e che mette di fronte le due antagoniste alla Juventus nella corsa scudetto. I nerazzurri sono reduci dall'esaltante successo in rimonta contro il Milan e sono imbattuti da 16 partite, mentre la squadra di Simone Inzaghi ha una striscia utile più lunga e non va ko proprio dalla partita d'andata di San Siro.



Ecco altre note statistiche sul big match dell'Olimpico forniti da Opta:



L'Inter ha perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (5V, 1N), parziale in cui ha tenuto ben quattro volte la porta inviolata. La Lazio ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro l'Inter, è la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per i biancocelesti nel massimo campionato.



La Lazio non ha subito gol nelle ultime due partite di Serie A: i biancocelesti non tengono la porta inviolata per tre gare consecutive nella competizione dal marzo 2015, con Stefano Pioli in panchina. Lazio (18) e Inter (16) sono le due squadre imbattute da più tempo in Serie A: più in generale, solamente il Liverpool (42) vanta una striscia più lunga senza sconfitta nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Per la prima volta nella storia della Serie A si affrontano alla 24ª giornata due squadre che contano insieme 107 punti in classifica (54 Inter, 53 Lazio): il precedente record a questo punto della stagione era 106 in Napoli-Lazio del 2017/18.



Inter e Lazio sono le due squadre con meno reti al passivo in questo campionato (entrambe 20): tuttavia dal 2010/11 in avanti, la miglior difesa della Serie A alla vigilia della 24ª giornata aveva sempre subito meno di 20 gol. Inter (54.3%) e Lazio (51.4%) sono le due squadre con la più alta percentuale di tiri nello specchio nella Serie A in corso.



Antonio Conte è imbattuto da allenatore contro la Lazio in Serie A (5V, 2N): solo contro Udinese (nove) e Parma (otto) il tecnico dell’Inter conta più panchine senza sconfitta nella competizione.

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile non segna da due partite di campionato e non arriva a tre di fila senza reti all'attivo da maggio 2019: dopo aver trovato due reti nelle sue prime tre sfide contro l'Inter in Serie A, è rimasto a secco nelle successive otto.

Da una parte, Romelu Lukaku è il miglior marcatore in trasferta dei maggiori cinque campionati europei 2019/20 (12), dall'altra Ciro Immobile è quello che ha realizzato più gol in casa (15, al pari di Cristiano Ronaldo).





RESTATE SU CALCIOMERCATO.COM AL TERMINE DELLA PARTITA PER LEGGERE IL COMMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO