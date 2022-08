Venerdì 26 agosto torna la Serie A con la partita delle 18:30 Monza-Udinese e con il big match Lazio-Inter, alle 20:45. Si riparte quindi con una sfida tra una neopromossa che cerca i primi punti in campionato e i bianconeri che invece vogliono la prima vittoria dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan e il pareggio contro la Salernitana. Gara in equilibrio sulla lavagna scommesse: i friulani si giocano vincenti in trasferta a 2,45, mentre il segno 1 è a 2,92. A 3,35 il pareggio. Salendo di posizioni in classifica Simone Inzaghi cerca la terza vittoria in campionato in quello che è stato il suo stadio per tanti anni da giocatore e da allenatore. Un ritorno all’Olimpico che Maurizio Sarri vuole rendere meno dolce dopo il pareggio per 0-0 contro il Torino, anche se i nerazzurri sono apparsi più in condizione nelle prime due giornate. L’Inter parte quindi favorita a quota 1,87, ma la Lazio non può certo essere un’opzione da mettere da parte, con il segno 1 a 3,95 e il pareggio a 3,80. Il match sarà anche il confronto tra due dei migliori bomber della Serie A. Lukaku e Immobile – a quota 4,50 – sono insieme a Vlahovic (4,00) i primi candidati per la vittoria della classifica marcatori e si presenteranno determinati allo scontro diretto: sulla speciale lavagna una rete del belga è proposta a 2,50, mentre per la punta biancoceleste l’offerta sale a 3,00.