Dopo le polemiche per il caos tamponi, tocca al campo parlare:. I biancocelesti (10 punti in classifica) cercano la terza vittoria consecutiva in campionato per scavalcare i bianconeri (12 punti), ma. Pirlo, invece, arriva dal largo successo in Champions League sul Ferencvaros ma deve rinunciare al capitano- Una sfida, quella tra Lazio e Juventus, che non regala pareggi da tempo: l'ultimo risale a gennaio 2014, da allora dieci vittorie per i bianconeri e due per i biancocelesti, una di queste nell'ultimo confronto all'Olimpico (nelle 14 precedenti, tre pareggi e undici sconfitte per i capitolini). Juve ancora imbattuta dopo sei giornate: nella striscia dei nove scudetti consecutivi, ben sette volte non ha visto sconfitte nelle prime sette giornate. La Lazio, invece, ha un problema chiamato difesa: per la prima volta dal 1992/93, ha subito almeno 12 gol nelle prime sei giornate di Serie A.Fischio d'inizio ore 12.30, su Calciomercato.com la diretta di: Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Salvic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi.: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Cristiano Ronaldo, Morata.​