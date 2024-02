Serie A, Lazio-Milan apre: Pioli vede il successo contro l'ex. Napoli, quota da bis contro la Juventus

Sarà l'anticipo del venerdì tra Lazio e Milan a inaugurare la 27^ giornata di Serie A. Nella sfida dell'Olimpico, il Milan cerca il terzo successo consecutivo – sesto nelle ultime sette – contro una formazione, quella laziale, che in casa non vince dal 14 gennaio. Quote favorevoli al colpo dell'ex Pioli, dato a 2,25, contro segno «1» e pareggio offerti entrambi a 3,25. Nonostante i padroni di casa abbiano solo il diciottesimo attacco interno del campionato, il No Goal insegue a 1,90 sul Goal visto a 1,80. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c'è l'1-1 proposto a 5,80, mentre il 2-0 finale delle ultime due sfide – ma disputate a San Siro – vale 15 volte la posta. Il Napoli, ritrovato il successo grazie ai sei gol di Reggio Emilia, cerca il bis contro la Juventus, tornata ai tre punti lo scorso turno contro il Frosinone dopo quattro giornate a secco. Quattro sono anche le vittorie consecutive negli scontri diretti dei partenopei in campionato al Maradona, con la quinta in pole a 2,45 contro il 3 del segno «2» assente ormai da cinque anni. Sale a 3,10 il pareggio che in Campania manca dal 2017. Grande equilibrio in quota tra No Goal, favorito a 1,80 sul Goal visto a 1,90. Per quanto riguarda i marcatori del match occhi puntati sulla super sfida tra Victor Osimhen e Dusan Vlahovic, miglior bomber della Serie A nel 2024: su William Hill prevale leggermente il timbro del nigeriano – reduce dalla tripletta di mercoledì – a 2,70 sul 3 del centravanti serbo. Sfida dal sapore di Champions League tra Atalanta e Bologna, in lotta per il quarto posto in classifica. I rossoblù, reduci da cinque vittorie di fila, partono in svantaggio contro la Dea, fermata nelle ultime due a San Siro da Milan e Inter: per gli esperti di William Hill è in pole il riscatto nerazzurro, a 1,95, sale a 3,40 il pareggio, con la sesta consecutiva di Orsolini e compagni fissata a 4. L'ultimo "Goal" al Gewiss è datato aprile 2019, ma lo stato di forma delle due squadre fa propendere i bookie per il Goal, avanti a 1,72, sul No Goal dato a 2. Conosce solo la vittoria l'Inter di Simone Inzaghi, sempre vincente finora nel 2024. Nel posticipo di lunedì contro il Genoa, i nerazzurri vedono l'ennesimo successo offerto a 1,27 contro il 12 del colpaccio esterno. Cerca la sesta vittoria in sette gare di campionato la Roma di De Rossi, avanti a 2,05 in casa del Monza (3,60) reduce però da due vittorie. Partita da tripla quella di Torino, tra i granata in pole a 2,60 – nonostante due sconfitte di fila contro le romane – sulla Fiorentina data a 2,90. Punti salvezza fondamentali su tutti gli altri campi: l'Udinese (1,65) vuole allungare sul terzultimo posto contro una Salernitana (5,50) sempre più ultima. Vede un'altra vittoria l'Empoli di Nicola, favorito a 2,15 sul Cagliari (3,50), ora penultimo al pari di Verona e Sassuolo, in un fondamentale scontro che vede avanti i gialloblù, dati a 2,20 contro il 3,30 degli emiliani. Delicato anche il match tra due formazioni in difficoltà come Frosinone (2,20) avanti allo Stirpe contro il Lecce (3,20).