La Lazio per rispondere alla Juve, il Milan per rimanere aggrappato all'Europa. Alle 21.45, all'Olimpico, i biancocelesti attendono i rossoneri dell'ex Pioli, senza Immobile e Caicedo, squalificati, ma con tanta voglia di restare incollati ai bianconeri e non perdere ulteriore terreno nella scalata scudetto. I ragazzi di Inzaghi arrivano da due vittorie consecutive, Ibra e compagni, invece, dopo le due vittorie contro Lecce e Roma hanno frenato nel 2-2 di Ferrara contro la Spal.



I NUMERI - Il Milan ha pareggiato 59 partite in Serie A contro la Lazio, più che contro qualsiasi altro avversario. Lazio che ha vinto 2-1 all'andata e che non vince sia andata che ritorno contro il Milan dal '77/'78. All'Olimpico sarà dura per l'ex biancoceleste Pioli, visto che Luis Alberto e compagni non perdono da 16 partite.



I SINGOLI - Luis Alberto, numero 10 della Lazio, ha fatto il suo debutto proprio contro il Milan nel settembre del 2016; Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha invece fatto il suo debutto in A contro la Lazio, segnando due gol.



Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Luis Alberto, Correa.



Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.​



