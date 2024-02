Serie A, Lazio-Milan sfida Champions: guida Pioli a 2,20. Inter facile col Genoa, Napoli avanti sulla Juventus

Il 4-0 dell'Inter sull'Atalanta, che ha portato a 12 i punti di vantaggio della squadra di Simone Inzaghi sulla Juventus, ha forse chiuso definitivamente i giochi nella corsa scudetto. Tutta da vivere, invece, la lotta per la Champions League, che potrebbe portare cinque e non più quattro squadre visto il cambio di format. In ogni caso, Lazio-Milan in programma venerdì sera sa di ultima chiamata per i biancocelesti: impegnata la prossima settimana a Monaco nel ritorno degli ottavi di Champions, la Lazio deve però pensare anche al campionato, anche se le quote non sono favorevoli. Il «2» del Milan paga 2,20, con «1» e «X» rispettivamente a 3,35 e 3,25. I bookmaker prevedono una partita da Under (1,70) e Goal (1,77), con gli esiti opposti offerti a 2,00 (Over) e 1,95 (No Goal). Testa a testa nella classifica dei probabili marcatori tra Ciro Immobile e Olivier Giroud, entrambi a 3,00, con Rafa Leao a 3,50 e Castellanos a 3,75 subito dietro. Ultima chiamata? Con gli stessi punti della Lazio c'è il Napoli che, dopo aver passeggiato a Reggio Emilia nel recupero vinto contro il Sassuolo, ospita la Juventus nell'altro big match della giornata, in programma domenica sera. La squadra di Calzona parte avanti rispetto ai bianconeri: «1» a 2,45, pareggio offerto a tre volte la posta, «2» a 3,15. Alle 18 di domenica un altro duello in zona Champions, con l'Atalanta che deve reagire alle quattro sberle di San Siro e che riceve un Bologna lanciatissimo e reduce da cinque vittorie consecutive, di cui quattro in casa. Al Gewiss, però, la lavagna è inclinata tutta dalla parte di Gasperini, ok a 1,90: se il colpo emiliano vale 4,00, il pareggio è a metà strada a 3,45. In lotta per il quarto posto c'è anche la Roma, che sabato alle 18 gioca da favorita a Monza (2,05, contro il 3,60 dei brianzoli), ma anche la Fiorentina, impegnata sabato sera a Torino e costretta a sovvertire le quote che vedono i granata avanti a 2,55 con il «2» a 2,90. A chiudere il turno di campionato, lunedì sera, sarà l'Inter, che ha la quota più bassa di tutta la giornata nel match di San Siro contro il Genoa. Non sembrano esserci dubbi sul 23° successo in 27 partite della capolista, in lavagna a 1,27. Se il pareggio paga 5,75, la vittoria della squadra di Gilardino si gioca addirittura a 11.