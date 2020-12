Uscito sconfitto ma a testa altissima da San Siro, dove ha a lungo dominato l'Inter anche in dieci uomini, ilsi tuffa domenica sera in un'altra trasferta complicata. Stavolta l'avversario è unasempre temibile, anche se quest'anno non riesce a brillare nel suo stadio, dove ha raccolto tre sconfite, due pareggi e una sola vittoria. Il pronostico degli analisti vira leggermente verso il «2» partenopeo, dato a 2,45, mentre il segno «1», si gioca a 2,85 e il pareggio è a 3,40. Parla napoletano anche il bilancio delle sfide più recenti: 8 vittorie del Napoli nelle ultime dieci gare (Coppa Italia compresa), per il resto un pareggio e un solo successo biancoceleste. Quella di Gattuso è la difesa meno battuta del campionato (nove reti in 11 partite) non considerando i tre gol a tavolino contro la Juve: possibile una gara da Under, che sul tabellone SNAI prevale di poco sull'Over (1,87 contro 1,83). Nel confronto tra possibili bomber, la spunta Immobile (2,25) su un Lozano rinato (2,75).Domenica è in programma anche un'altra partita di cartello, quella traal Gewiss Stadium. Quote nerazzurre, anche se la forbice non è ampia: segno «1» a 2,25, il «2» giallorosso si ferma a 2,95. L'ultima vittoria della Roma è datata 20 agosto 2017, proprio a Bergamo, e fu uno 0-1 firmato da Kolarov su punizione. Dopo di che si sono verificati tre successi atalantini e due pareggi, entrambi per 3-3. A proposito, la «X» è in quota a 3,65, un altro 3-3 pagherebbe 28 volte la posta. In ogni caso, si prevede un match con gol ed emozioni, tanto che l'Over non supera 1,43.Dopo i due pareggi con Parma e Genoa, ilprova a tornare ai tre punti in casa del, che a sua volta ha “sporcato” un ottimo inizio di campionato con due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite. Rossoneri nettamente favoriti, a 1,97, gli emiliani si giocano a 3,50, la «X» viaggia a 3,85. Anche qui, Over nell'aria, a 1,53, Under che sale a 2,35.Il tredicesimo turno comincia domani con un Fiorentina-Verona tendenzialmente da «1», giocabile a 2,15. I gialloblù nelle ultime due trasferte hanno battuto Atalanta e Lazio, un tris a Firenze vale 3,40. Sempre domani, la Juventus va a Parma da superfavorita, con il «2» a 1,37, malgrado negli anni scorsi contro la squadra emiliana i bianconeri abbiano sempre faticato (vedi il sofferto 2-1 del gennaio scorso). La sorpresa del Parma è offerta a 8,00, il pareggio è a 5,00. Equilibrio nel match di domenica tra Torino (2,60) e Bologna (2,65), avanti il Benevento (2,30) che ospita il Genoa (3,10). Senza problemi, almeno sulla carta, l'Inter (1,23) nel match di San Siro contro lo Spezia (11).