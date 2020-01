Domani allo Stadio Olimpico di Roma scenderanno in campo Lazio e Napoli per affrontarsi nell'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18:00.



La sfida sarà visibile in TV, precisamente sulla piattaforma Sky. I canali in questione sono Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. La partita sarà visibile anche in streaming, collegandosi a Sky Go oppure a Now TV.