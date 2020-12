La dodicesima giornata di campionato ha smosso la classifica della Serie A, con l'Inter che, si legge in una nota, si è portata ad un solo punto dal Milan e la Roma che ha agganciato la Juventus al terzo posto. Si torna subito in campo con tre big match: Sassuolo-Milan, Atalanta-Roma e Lazio-Napoli domenica mettono in palio punti importanti per le zone alte della classifica. Sabato sera invece scende in campo la Juventus, che a Parma parte con il favore del pronostico. Sulla lavagna scommesse è netto il vantaggio dei bianconeri, che si giocano vincenti a quota 1,40. La Sampdoria di Ranieri ha interrotto la serie negativa superando il Verona e cerca conferme in casa contro il Crotone, per un segno «1» comunque alto a 1,89, mentre la Fiorentina deve allontanarsi al più presto dalla zona retrocessione e ha bisogno di battere il Verona: l'«1» sul match di Firenze vale 2,20. Sfida in equilibrio tra Torino e Bologna: i granata sono ultimi in classifica e hanno voglia di riscatto per il recente ko con la Roma, segnato da qualche decisione arbitrale che ha penalizzato i granata: segno «1» a 2,65, mentre il «2» è a 1,60. Nei big match il Milan va a Sassuolo, dove ha sempre vinto nelle ultime quattro stagioni. I rossoneri devono rialzarsi dopo due pareggi, figli anche dell'emergenza infortuni nella rosa di Pioli. Il «2» vale su Betaland 1,95. Tutto in discesa per l'Inter favorita a 1,25 contro lo Spezia. Atalanta - Roma sarà un esame per entrambe le squadre. I bergamaschi hanno rallentato molto in campionato, i giallorossi vengono da due partite che hanno portato 6 punti e 8 gol segnati. La lavagna dà gli uomini di Gasperini vincenti a quota 2,24, mentre la terza vittoria di fila per Fonseca vale 3,00 volte la posta. Infine, Lazio-Napoli. Simone Inzaghi non può essere troppo soddisfatto per il pari nel derby di famiglia contro il Benevento del fratello Pippo, Gattuso non ha nascosto un po' di nervosismo dopo la sconfitta in casa dell'Inter. Chi si riscatterà? Il «2» per il Napoli è a 2,48, la Lazio cerca una vittoria