Rinizia la Serie A, riparte la Serie A, riecco la Serie A. Dopo il debutto della Juventus contro il Chievo Verona, che ha dato il via alla stagione 2018/19, tocca a due delle realtà più belle dello scorso campionato, Lazio e Napoli. Due squadre che sul mercato hanno solo ritoccato la rosa, non stravolgendola, due squadre che però hanno fatto scelte differenti in panchina: i biancocelesti hanno proseguito con Simone Inzaghi, gli azzurri hanno puntato su Carlo Ancelotti.



ANCELOTTI - Nelle ultime 6 partite di campionato contro la Lazio, il Napoli è imbattuto e ha subito solamente 3 gol: 5 successi per i campani e un pareggio. Gli Azzurri, poi, nelle ultime 10 gare di A contro i biancocelesti hanno realizzato 30 gol. Ancelotti è la novità più grande del Napoli e, alla prima da allenatore di un nuovo club, l'ex Bayern ha ottenuto finora 6 vittorie (Parma, Juve, Chelsea, PSG, Real e Bayern) e un pareggio (Milan).



I SINGOLI - La Lazio è la vittima preferita di José Callejon, che ha realizzato 5 gol, 4 dei quali all'Olimpico. Ciro Immobile, invece, ha trovato il gol nel primo precendente in Serie A col Napoli, ma successivamente non ha più trovato la rete contro gli azzurri.