Lazio-Parma LIVE, le formazioni ufficiali: Dia-Castellanos contro Bonny-Pellegrino, sorpresa Ondrejka

Laper tenere il passo nell'intricatissima lotta per l'Europa, ilper piazzare una zampata importantissima se non decisiva nella corsa per la salvezza. All'Olimpico va in scena una delle partite del 34esimo turno di Serie A inizialmente previste sabato, ma rinviate a causa della celebrazione delle esequie di Papa Francesco.I biancocelesti di Baroni devono fare a meno di Tavares ancora infortunato ma hanno recuperato Castellanos già in goal a Genova per l'attacco, mentre i ducali allenati da Chivu sono senza Vogliacco in difesa e Bernabè ed Estevez in mediana. Occhi puntati su Mateo Pellegrino in attacco dopo la rete che ha abbattuto la Juventus al Tardini: sarà supportato da Bonny e Ondrejka.

Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All: Baroni.Suzuki; Leoni, Valenti, Hainaut; Delprato, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka; Pellegrino, Bonny. All: Chivu