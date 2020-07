La Lazio vuole ripartire immediatamente e al “Via del Mare” è nettamente favorita sul Lecce: il successo dei biancocelesti è a 1,32 mentre i giallorossi, a 9,00, sono a caccia dell’impresa. La Roma, reduce da tre sconfitte consecutive, ospita il Parma e la sua vittoria si può giocare a 1,45 contro il 7,10 dei ducali. Il Napoli, agganciati proprio i capitolini in quinta posizione, vola a Genova ospite dei rossoblù: la sesta vittoria nelle ultime sette gare in Serie A per gli uomini di Gattuso è offerta a 1,55 mentre i tre punti dei padroni di casa si giocano a 6.15.