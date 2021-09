Tammy Abraham, acquisto più costoso della storia romanista, vuole entrare definitivamente nel cuore dei tifosi provando a decidere uno dei derby più sentiti d’Italia. Dall’altra parte troverà di fronte un habituè della sfida, Ciro Immobile, voglioso di entrare ancor di più nella storia della Lazio e della stracittadina. In questo quadro i betting analyst, vedono favorito il capitano laziale che, violando la porta giallorossa, raggiungerebbe Silvio Piola a quota 7 reti contro i giallorossi diventando così il miglior bomber nella storia del derby di Roma. La sua settima rete in campionato si gioca infatti a 2,05 contro il 2,70 riservato al gol all’esordio nella stracittadina del centravanti ex Chelsea. Occhi puntati, poi, su chi in estate è passato da una sponda all’altra del Tevere: il secondo gol consecutivo di Pedro nella stracittadina, stavolta a tinte biancocelesti, vale infatti 4,25 volte la posta. Vuole entrare nel tabellino dei marcatori anche Nicolò Zaniolo, alla ricerca del primo gol in campionato dal rientro dopo l’infortunio, in quota a 5,25.