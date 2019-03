Dopo, tocca ad altre due dirette concorrenti per i posti in Champions League:. Allo Stadio Olimpico, alle 20.30, va in scena il derby di Roma, finito 3-1 all'andata per la squadra di: i biancocelesti non lo vincono da padroni di casa (in Serie A) dal novembre 2012, i giallorossi ne hanno perso solo uno degli ultimi 12 (sempre in,) realizzando 21 reti (1,8 di media a partita).- Sentito, mai banale, il derby di, dal 1994/95, è la sfida che ha visto più cartellini rossi in Serie A: 33, 20 per la Lazio e 13 per la Roma.e compagni arrivano alla sfida da 4 successi consecutivi; Immobile e soci, invece, hanno realizzato 26 gol in meno rispetto alle prime 24 giornate della scorsa Serie A (33 contro 59).Nicolò, con un gol, diventerebbe il più giovane marcatore in un derby della Capitale in Serie A dai tempi di Paolo, che andò in gol il 2 marzo 1980. Ciroha segnato 3 gol nelle ultime 5 presenze in Serie A contro la Roma, perdendo, però, sempre.(3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.(4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Dzeko, El Shaarawy. ​Con DAZN segui la Serie A Tim IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND.saràtrasmessa alle 20.30 in