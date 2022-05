Punto su punto.Archiviata la battaglia per il quarto posto, con i piazzamenti Champions blindati da Napoli e Juve, la volata Europa League vede avanti Roma e Lazio, quinta e sesta a 59 punti, e Fiorentina e Atalanta a inseguire, a quota 56.In Serie A, l’ultimo successo dei blucerchiati a Roma, contro la Lazio, risale al 2-1 del 23 gennaio 2005, con Walter Novellino in panchina. Da quel momento, 12 successi e tre pareggi per i biancocelesti. In palio, punti fondamentali per la classifica.La Samp è una delle due squadre contro cui Ciro Immobile ha segnato più gol in Serie A (14, alla pari con il Genoa). Il bomber della Lazio, ora a 182 reti, è a soli due gol da Gabriel Batistuta (184 centri), al 12º posto dei migliori marcatori in Serie A.Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Vieira, Thorsby; Sabiri; Caputo.