Il campionato dellanon è ancora finito: non può più superare la Roma al sesto posto, vero, ma deve ancora difendere il settimo dalla Fiorentina. Tre i punti di distanza tra biancocelesti e viola, che hanno già giocato la 38esima giornata ma devono disputare il recupero con l'Atalanta il 2 giugno. Dunque, agli uomini di Tudor serve almeno un punto stasera contro ilgià retrocesso per archiviare la pratica Europa League. I neroverdi, invece, si presentano all'Olimpico per salutare la Serie A nel miglior modo possibile dopo 11 anni di permanenza ininterrotta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Lazio-Sassuolo in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Pellegrini, Vecino, Rovella, Hysaj; Kamada, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Igor Tudor: Cragno; Erlic, Ferrari, Viti; Missori; Obiang, Lipani, Thorstvedt, Doig; Volpato, Mulattieri. Allenatore: Davide Ballardini