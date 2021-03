è il match che apre la 25esima giornata (turno infrasettimanale) di Serie A.. A causa di un focolaio Covid, con 8 giocatori contagiati, la squadra granata è stata bloccata in isolamento dall'Asl fino alla mezzanotte di questa sera e dunque. Ciò nonostante, dopo un Consiglio straordinario, la Lega Serie A ha ribadito all'unanimità l'intenzione di non rinviare la partita. Su Calciomercato.com tutti gli aggiornamenti della vicenda.- Intanto la Lazio rende nota la formazione ufficiale per l'incontro: (3-5-2) Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Pereira, Parolo, Escalante, Cataldi, Lulic; Caicedo, Muriqi.​- Il presidente delcommenta duramente la decisione delladi non rinviare la partita con la: "Si commenta da sola - ha detto a La Gazzetta dello Sport -. Io non credo che il calendario del campionato di Serie A si difenda ignorando le realtà oggettive, una realtà che dice che non ci possiamo muovere né lasciare la città. È tutto talmente logico che uno più uno è uguale a due, qui invece per arrivare a due bisogna fare chissà quanti passaggi. L'unica conseguenza logica era rinviare la partita. Ora aspettiamo la decisione del giudice sportivo. E' evidente che faremo ricorso. Faremo tutti i ricorsi possibili".- I giocatori della Lazio hanno raggiunto lo stadio Olimpico e sono pronti 'a scendere in campo'. Oltre alla squadra di Inzaghi, è arrivata anche la squadra arbitrale capitanata da Piccinini.- La partita non sarà disputata, ma senza rinvio l'iter da seguire sarà simile a quello di Juventus-Napoli:. Proprio il, per bocca del membro Angelo, ha sottolineato come questa volta, essendoci una medesima casistica precedente, ci sarà un solo grado di giudizio e non tre.