. La squadra di Mazzarri nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Cagliari. Un risultato che tiene l'allenatore granata in bilico: si giocherà la permanenza sulla panchina proprio contro i biancocelesti e nel derby con la Juve. La Lazio dopo la vittoria dello scorso turno è tornata, che dista 2 punti prima di Napoli-Atalanta; il Torino è dodicesimo in classifica a 11 punti, a quattro lunghezze dai padroni di casa. Vive un gran momento Ciro Immobile, capocannoniere del campionato con 10 gol segnati nelle prime 9 di Serie A., reduce dall'ottima prestazione in Roma-Milan, sempre all'Olimpico.- Queste le statistiche fornite da Opta per il match., parziale in cui ha perso solo due volte (5V, 4N). Il Torino ha trovato il successo solo una volta nelle ultime 15 partite di massimo campionato in casa della Lazio (3-1 nel 2017) - completano il parziale sei vittorie biancocelesti e otto pareggi.(2N, 2P); l’ultima volta che i granata sono rimasti senza successi per più partite di fila risale a maggio 2018 (cinque). Il Torino è imbattuto nelle cinque sfide disputate di mercoledì in Serie A con Walter Mazzarri alla guida (3V, 2N), realizzando esattamente due gol in media a partita.– senza segnare in due di queste gare – i granata non perdono quattro gare esterne di fila nella competizione da ottobre 2015, con Giampiero Ventura in panchina. In 12 delle ultime 13 partite di Serie A il Torino ha subito gol, tenendo la porta inviolata soltanto contro il Napoli: 20 le reti incassate nel parziale, per una media di 1.5 a match. Il Torino è la squadra che ha segnato più reti in seguito a cross in questo campionato (quattro) e una delle due, insieme al Cagliari, a non averne ancora subiti su queste situazioni di gioco.(14).- Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.​- ​Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Aina; Belotti, Zaza.