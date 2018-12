La Lazio punta a confermare il quarto posto, dove si è insediata in solitaria grazie a due vittorie di fila, il Torino prova a rimettersi in carreggiata per la zona Europa League e magari guardare più in alto grazie a un colpo esterno. Nella sfida di domani sera all'Olimpico prevalgono le ragioni biancocelesti. La squadra di Inzaghi ha ritrovato forma e risultati e viaggia spedita nelle previsioni degli analisti SNAI, che danno a 1,70 la loro terza vittoria di fila. Si sale a 3,75 per il pareggio, mentre al Toro non basta il fatto di essere ancora imbattuto in trasferta: la quota granata sale a 5,00. I precedenti più recenti giocati nella Capitale spingono su una sfida carica di gol (1-3, 3-1,3-0 i risultati delle ultime tre sfide all'Olimpico): l'Over, almeno tre reti complessive, vale 1,70, il Goal (la possibilità di vedere entrambe a segno, è proposto a 1,63. Quanto alle ambizioni finali, la Lazio è nettamente in corsa per un posto Champions, dato a 2,20, il Torino tra le prime quattro è un'opzione da 20 volte la scommessa.