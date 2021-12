La Lazio, a secco nelle ultime due contro Juventus e Napoli, chiede al suo bomber Ciro Immobile di ritrovare la via del gol per riprendere la corsa in campionato. Per il capitano biancoceleste l’obiettivo non è solamente la vittoria ma anche la rincorsa alla vetta della classifica capocannonieri, occupata ora da Dusan Vlahovic, avanti di due reti rispetto al laziale. La partita con l’Udinese, secondo i betting analyst, potrebbe essere l’occasione giusta: una rete di Immobile, riporta Agipronews, è infatti quotata a 1,85 mentre l’ipotesi doppietta e quindi l’aggancio al centravanti viola si gioca invece a 5,25. La formazione di Maurizio Sarri punta anche su Mattia Zaccagni, tornato al 100% dopo i vari infortuni di inizio anno, con il suo primo gol capitolino proposto a 3,75, stessa quota del bomber dell’Udinese, Beto, una delle migliori sorprese di questa Serie A 2021/22.