. Dopo le vittorie di Inter e Verona e il pari tra Benevento e Juve, oggi tocca alla, che alleospita l'nel lunch match. Biancocelesti reduci dall'ottima vittoria in Champions contro lo Zenit e da quattro risultati utili consecutivi in campionato (10 punti su 12). I friulani, invece, hanno risollevato la testa battendo il Genoa dopo un solo punto in tre partite, ma sono solamente a +2 sulla zona retrocessione.Occhi puntati su Ciro Immobile, che ha eguagliato Giuseppe Signori a quota 107 come secondo miglior marcatore di sempre della Lazio in Serie A. Mancano 27 gol per raggiungere Silvio Piola sul trono dei bomber biancocelesti. Sono 40 i precedenti all'Olimpico: 21 le vittorie dei padroni di casa, 8 i pareggi e 11 i successi friulani (l'ultimo nel 2014-2015 firmato da Thereau). Ben 82, invece, i confronti totali: 38 vittorie della Lazio, 20 pareggi e 24 affermazioni bianconere.