100% col green pass o il 50% con distanziamento, queste le richieste dellaal Governo, con i club che necessitano degli introiti da botteghino. Fondamentali per far ripartire l'economia calcistica, fondamentali per vedere un degno spettacolo: sì, perché lo stadio pieno è la cornice giusta per il mondo del pallone.In attesa di capire cosa succederà, oggi viaggiamo nel tempo e andiamo a vedere quali sono state. E partiamo da un derby, quello tra, dell'aprile 1992.10. Milan-Inter, 18/4/1992: 82.584 presenti.