I club di Serie A sono in attesa di poter fare riprendere gli allenamenti ai propri tesserati, mentre per quanto riguarda il ritorno alle partite non ci sono ancora certezze: a mettere i bastoni tra le ruote alle società sarebbero ora intervenute anche le compagnie assicurative che, stando a quanto riportato da La Repubblica, vorrebbero rivedere gli accordi sulle garanzie sanitarie. Questo perché le compagnie hanno deciso di non voler rischiare ma soprattutto di non voler coprire quei calciatori che sono risultati positivi dopo i tamponi delle scorse settimane.