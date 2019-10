Domani sera con l'anticipo del venerdì fra Brescia e Sassuolo prenderà il via la 7a giornata di campionato della nostra Serie A. Una tre giorni importantissima che si chiuderà con il posticipo domenicale fra Inter e Juventus al Giuseppe Meazza in San Siro e che vedrà la sfida infuocata fra Genoa e Milan con Andreazzoli e Giampaolo che si giocano la panchina. Ecco alcune curiosità sulle sfide in programma nel nostro video.