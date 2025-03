Serie A, le date ufficiali delle sessioni di calciomercato 2025/26: c'è la finestra per il Mondiale per Club

Nel corso di queste ultime ore,In attesa che termini la corrente annata, con tutti i vari verdetti ancora in ballo nelle varie competizioni europee, lo sguardo inizia a rivolgersi al 2025/26 e alle finestre di mercato che, eccezionalmente, saranno addirittura tre. Infatti, la FIGC aveva accolto la proposta di FIFA di creare una nuova finestra di trasferimenti a inizio giugno in vista del Mondiale per Club (anche se ogni società di Serie A potrà operare).“In base al regolamento, le Associazioni Membre FIFA dei club partecipanti alla Coppa del Mondo per Club FIFA avranno la possibilità di aprire una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno 2025 (per tutti i loro club affiliati) prima dell’inizio della competizione. La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata”, aveva spiegato la FIFA in una nota ufficiale.(non solo quelli coinvolti nella competizione)– sia in prestito che a titolo definitivo -- che potranno depositare i contratti di acquisto e cessione dei giocatori, invece le altre leghe italiane potranno eventualmente solo cedere -,

dal 1° giugno 2025 al 4 giugno 2025 per le opzioni;

dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 per le relative contro-opzioni;

dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025 per le opzioni;

dal 19 giugno 2025 al 21 giugno 2025 per le relative contro-opzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 16 giugno 2025 al 18 giugno 2025.

Successivamente, si passerà alla sessione estiva valida per i club di A, B e C dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00).Infine, ci sarà la finestra invernale nel 2026, valida sempre per le società di Serie A, B e C dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).Inoltre, la FIGC ha ufficializzato le date per i diritti di opzione e contro-opzione: