Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24esima giornata di Serie A.



GIOCATORI ESPULSI

UNA GIORNATA

Joao Pedro (Cagliari), espulso nel match contro il Parma.



CALCIATORI NON ESPULSI

UNA GIORNATA

Berardi (Sassuolo), Emre Can (Juventus), De Paoli (Chievo Verona), De Roon (Atalanta), Suso (Milan), Fofana (Udinese), Giaccherini (Chievo), Insigne (Napoli), Linetty (Sampdoria), Rincon (Torino), Schiattarella (Spal).



AMMENDE

Pandev (Genoa), ammonizione e ammenda di 2000 euro per aver simulato un intervento falloso in area di rigore.