Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo dopo le tre partite del giovedì della sesta giornata di Serie A.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Bologna): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere inoltre, al 41° del secondo tempo, mentre usciva dal recinto di giuoco a seguito del provvedimento di espulsione, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.



AMMENDE A SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante nei confronti della

tifoseria di altra squadra.