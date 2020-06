L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) rende note le designazioni per le gare in programma domani 30 giugno: Torino-Lazio a Massa, Calvarese per la Juventus.



TORINO – LAZIO Martedì 30/06 h. 19.30

MASSA

SCHENONE – LONGO

IV: ABISSO

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI



GENOA – JUVENTUS Martedì 30/06 h. 21.45

CALVARESE

PRETI – TOLFO

IV: AURELIANO

VAR: LA PENNA

AVAR: ALASSIO