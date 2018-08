Ci siamo:dopo i due anticipi di ieri e Spal-Parma delle 18, aspettando il posticipo tra Roma e Atalanta. Nel Bologna non c'è Palacio per infortunio, nella Sampdoria manca Caprari per squalifica. Luciano Spalletti esclude Miranda, torna Skriniar dall'inizio. Torino con davanti Iago e Belotti. Nel Sassuolo esordio per Marlon al centro della difesa.- Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Vrsaljko, Brozovic, Vecino, Asamoah; Politano, Perisic; Icardi.