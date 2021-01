La Roma e le squadre neopromosse: una vittoria che sembra scontata. La formazione giallorossa - ospite del Crotone nel turno dell'Epifania, valido per la 16esima giornata di campionato - detiene il record nella storia della Serie A sia per vittorie consecutive (attualmente 24) contro squadre neopromosse che per gare in gol di fila (51) contro squadre provenienti dal torneo cadetto. Una statistica che non è passata inosservata ai betting analyst che offrono ad appena 1,42 il successo di Fonseca e i suoi. Alte invece le quote della vittoria calabrese, a 7,00, e quella del pareggio (5,00). Edin Dzeko è il protagonista annunciato, favorito a 4,00 nelle scommesse sul primo marcatore dell'incontro. L’attaccante della Roma è andato a segno in tutte le ultime tre gare di Serie A. Molta attenzione però dovranno fare i difensori di Fonseca al brasiliano Junior Messias, autore di quattro delle sei reti interne segnate dal Crotone da inizio novembre. La marcatura del bomber verdeoro - sempre sul tabellone del primo marcatore - si gioca a 11,00.