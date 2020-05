Solamente 10 partite sulle 124 totali verranno giocate alle 17.15: è quanto riporta l'Ansa in merito alla ripresa del campionato, spiegando come questo orario valga solo per le gare del week-end. Nessuna di queste partite, inoltre, si terrà a Napoli o a Lecce. Oltre metà dei match verrà invece programmata alle 21.30, una cinquantina alle 19.15. Nessuno, infine, giocherà più di due gare in diurna.