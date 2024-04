Serie A, le partite più preziose di sempre: dominio Inter e Juventus, più Napoli che Milan in top-10

Nel calcio non tutte le partite valgono solo tre punti. Un trofeo, una rivalità storica, lo scontro tra filosofie di gioco, sono tanti i fattori che possono caricare un match di ulteriore valore.Ladei giocatori delle due squadre diventa un dettaglio sempre più importante nell'avvicinamento a un big match e sono spesso utilizzati anche come metro per stabilire il valore generale delle due rose a confronto. Anche se poi il campo non riflette necessariamente questi parametri, questa valutazione aiuta a comprendere come sono state costruite le squadre e a volte regala anche dei veri e propri record.

- Prendiamo ad esempiodi domenica 31 marzo, la partita più attesa della Premier League conclusasi 0-0 per la gioia del Liverpool di Klopp. Una super sfida tra due super potenze, che ha stabilito un nuovo primato:. Come evidenziato da Transfermarkt infatti, il valore dei 22 giocatori inizialmente in campo è stato di, superando di 50 milioni Liverpool-City del 2019/20 che deteneva il primato in precedenza. Un record ottenuto nonostante l'assenza dalle formazioni titolari di pezzi da novanta come Ederson, Grealish, Alvarez e Martinelli.

- Premier League e Manchester City dominano la classifica all-time, e la Serie A? In Italia i volumi sono distanti da quelli di Man City-Arsenal, ma viaggiano su cifre di tutto rispetto. I derby d'Italia fanno spesso da padroni, ma non quest'anno: le sfide trasono quelle con le valutazioni più alte nel 2023/24, ma nessuna delle due è la più preziosa nella storia del massimo campionato come si evince dalla classifica di Transfermarkt.