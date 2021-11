La Serie A torna subito in campo con la 15esima giornata, che si gioca in infrasettimanale. Si parte martedì con quattro partite, due alle 18.30 e due alle 20.45. Le prime a scendere in campo saranno Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria, con gli orobici chiamati a confermare le ambizioni di alta classifica dopo il successo in casa della Juventus e i gigliati vogliosi di riscatto dopo il derby perso con l'Empoli. In serata, la Juve sarà impegnata sul campo della Salernitana, mentre il Verona ospiterà il Cagliari. Mercoledì stesso programma, con altri quattro match: alle 18.30 la Roma di Mourinho farà visita al Bologna, mentre l'Inter, che in classifica si è portata a -1 dal Milan, sarà impegnata a San Siro contro lo Spezia. In serata, invece, toccherà alle prime due della classe, entrambe in trasferta: il Milan giocherà a Marassi contro il Genoa del grande ex Shevchenko, mentre il Napoli, dopo la festa del 4-0 alla Lazio nella serata dedicata a Maradona, sarà di scena a Reggio Emilia in casa del Sassuolo. Infine, la giornata avrà il suo epilogo giovedì, con Torino-Empoli alle 18.30 e Lazio-Udinese alle 20.45.



SCORRI PER LEGGERE TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI