Dopo il turno dell'Epifania, con quattro partite rinviate su dieci a causa dell'emergenza Covid, la Serie A torna subito in campo con le partite della 21esima giornata, anche questa minacciata dal rischio del rinvio di alcuni match a causa dei contagi dovuti alla variante Omicron della pandemia (a rischio rinvio, in particolare, sono Udinese-Atalanta, Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina). Il programma della giornata vede i 10 match tutti previsti per la giornata di domenica, con gli occhi puntati soprattutto sui big match Inter-Lazio, con Simone Inzaghi contro il suo passato, e Roma-Juventus, scontro decisivo per le aspirazioni Champions di entrambe le squadre, ma anche sulla trasferta del Milan a Venezia.



SERIE A, 21ESIMA GIORNATA - IL PROGRAMMA



Cagliari - Bologna (09/01/2022 ore 14:30)

Empoli - Sassuolo (09/01/2022 ore 14:30)

Genoa - Spezia (09/01/2022 ore 18:30)

Inter - Lazio (09/01/2022 ore 20:45)

Napoli - Sampdoria (09/01/2022 ore 16:30)

Roma - Juventus (09/01/2022 ore 18:30)

Torino - Fiorentina (09/01/2022 ore 14:30)

Udinese - Atalanta (09/01/2022 ore 16:30)

Venezia - Milan (09/01/2022 ore 12:30)

Verona - Salernitana (09/01/2022 ore 20:45)



SCORRI PER LEGGERE TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI