La Serie A si prepara ad affrontare la seconda giornata della stagione 2022-23. Come la prima giornata, anche questo turno si svolge nell'arco di tre giorni, fra sabato e lunedì. Nella giornata di sabato si parte con Torino-Lazio, sfida fra Juric e Sarri. Alla stessa ora scendono in campo anche Udinese e Salernitana. In serata, tocca all'Inter di Inzaghi, che ospita lo Spezia. In concomitanza, spazio anche a Sassuolo e Lecce. Anche nella giornata di domenica il programma prevede quattro incontri: si parte con Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza, per poi chiudere con Bologna-Verona e con l'attesissimo derby lombardo fra l'Atalanta di Gasperini e il Milan di Pioli, primo big match di questa stagione. Infine, nella serata di lunedì, toccherà a Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus il compito di far calare il sipario sulla seconda giornata.



Serie A, seconda giornata - Programma e tv



Sabato 20 agosto

ore 18.30: Torino-Lazio (Dazn e Sky)

ore 18.30: Udinese-Salernitana (Dazn)

ore 20.45: Inter-Spezia (Dazn e Sky)

ore 20.45: Sassuolo-Lecce (Dazn)



Domenica 21 agosto

ore 18.30: Empoli-Fiorentina (Dazn)

ore 18.30: Napoli-Monza (Dazn)

ore 20.45: Atalanta-Milan (Dazn)

ore 20.45: Bologna-Verona (Dazn e Sky)



Lunedì 22 agosto

ore 18.30: Roma-Cremonese (Dazn)

ore 20.45: Sampdoria-Juventus (Dazn)



