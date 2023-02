Archiviata la tre-giorni di coppe europee, domani è già tempo di campionato in Serie A. Si gioca la 24esima giornata, la quinta nel girone di ritorno. A partire da sabato alle ore 18, quando Spalletti torna nella "sua" Empoli sulla panchina del Napoli primissimo in classifica. Poi in serata il Sassuolo è impegnato a Lecce.

Domenica all'ora di pranzo l'Inter torna a Bologna, dove l'anno scorso la "papera" del portiere Radu regalò praticamente lo scudetto al Milan. In campo di sera a San Siro contro l'Atalanta dopo Salernitana-Monza e Udinese-Spezia con il nuovo allenatore Semplici all'esordio in panchina.

Lunedì la Fiorentina va a Verona, poi la Lazio riceve la Sampdoria del grande ex Stankovic. Martedì si chiude con la trasferta della Roma sul campo della Cremonese ultima in classifica e con il derby Juve-Toro.



IL PROGRAMMA:



Sabato 25 febbraio

18:00 Empoli-Napoli (Dazn)

20:45 Lecce-Sassuolo (Dazn e Sky)



Domenica 26 febbraio

12:30 Bologna-Inter (Dazn e Sky)

15:00 Salernitana-Monza (Dazn)

18:00 Udinese-Spezia (Dazn)

20:45 Milan-Atalanta (Dazn)



Lunedì 27 febbraio

18:30 Verona-Fiorentina (Dazn)

20:45 Lazio-Sampdoria (Dazn e Sky)



Martedì 28 febbraio

18:30 Cremonese-Roma (Dazn)

20:45 Juventus-Torino (Dazn).



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI