Serie A, le probabili formazioni della 22ª giornata

Redazione CM

Venerdì sera alle ore 20.45 Cagliari-Torino apre la 22ª giornata di campionato in Serie A, la terza nel girone di ritorno. A seguire, un sabato con Atalanta, Juventus e Milan protagoniste. Domenica all'ora di pranzo il Genoa riceve il Lecce, poi il Monza in casa contro il Sassuolo e il Verona che ospita il Frosinone. In serata Lazio-Napoli e Fiorentina-Inter. Lunedì la Salernitana gioca in casa contro la Roma per chiudere il programma.



IL PROGRAMMA -



Venerdì 26 gennaio

Cagliari-Torino (20.45, DAZN e SKY)



Sabato 27 gennaio

Atalanta-Udinese (15, DAZN)

Juventus-Empoli (18, DAZN)

Milan-Bologna (20.45, DAZN e SKY)



Domenica 28 gennaio

Genoa-Lecce (12.30, DAZN e SKY)

Monza-Sassuolo (15, DAZN

Verona-Frosinone (15, DAZN)

Lazio-Napoli (18, DAZN)

Fiorentina-Inter (20.45, DAZN)



Lunedì 29 gennaio

Salernitana-Roma (20.45, DAZN)



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI