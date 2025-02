Serie A: le probabili formazioni della 26ª giornata di campionato

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui tutta la Serie A in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Dopo la tre-giorni di coppe tra Champions ed Europa League è già tempo di campionato in, la settima nel girone di ritorno. Si (ri)parte con l'anticipo del venerdì sera, quando l'Udinese gioca a Lecce.Sabato pomeriggioA seguire alle ore 18a San Siro.. Nel pomeriggio la Fiorentina è impegnata a Verona, a seguire l'Atalanta fa visita all'Empoli e poi in serataultimo in classifica.- Giornata 26Venerdì 21 febbraio20:45(Dazn)Sabato 22 febbraio15:00(Dazn)15:00(Dazn)18:00(Dazn)20:45(Dazn, Sky e Now)Domenica 23 febbraio12:30(Dazn)15:00(Dazn)

18:00(Dazn, Sky e Now)20:45(Dazn)Lunedì 24 febbraio20:45(Dazn, Sky e Now).Nella gallery tutte le