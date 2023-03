Dopo la 3 giorni di Champions, Europa e Conference League torna in campo il campionato con il programma della 26esima giornata di Serie A che parte fin da oggi con l'anticipo del venerdì sera del Picco fra Spezia e Inter e terminerà lunedì sera con il posticipo di San Siro fra Milan e Salernitana. Nel mezzo il big match di sabato alle 18 Napoli-Atalanta.



I DUBBI - Tanti i dubbi di formazione per gli allenatori con il più grande per Simone Inzaghi che, in vista del ritorno di Champions contro il Porto dovrà scegliere fra Lukaku e Dzeko accanto a Lautaro. Spalletti ha perso Lozano e ridarà spazio a Politano mentre con Chiesa ko e Kean squalificato, è emergenza attacco per Massimiliano Allegri e la sua Juventus contro la Sampdoria. Ko anche Ciro Immobile con Maurizio Sarri che riproporrà ancora Felipe Anderson da falso 9 in Bologna-Lazio. Infine ci sarà di nuovo spazio dal 1' per De Ketelaere?



CALENDARIO

10/03/2023 Venerdì 20.45 Spezia-Inter DAZN

11/03/2023 Sabato 15.00 Empoli-Udinese DAZN

11/03/2023 Sabato 18.00 Napoli-Atalanta DAZN

11/03/2023 Sabato 20.45 Bologna-Lazio DAZN/Sky

12/03/2023 Domenica 12.30 Lecce-Torino DAZN/Sky

12/03/2023 Domenica 15.00 Cremonese-Fiorentina DAZN

12/03/2023 Domenica 15.00 Hellas Verona-Monza DAZN

12/03/2023 Domenica 18.00 Roma-Sassuolo DAZN

12/03/2023 Domenica 20.45 Juventus-Sampdoria DAZN

13/03/2023 Lunedì 20.45 Milan-Salernitana DAZN/Sky



SCORRI LE PROBABILI FORMAZIONI