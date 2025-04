Serie A, le probabili formazioni della 34ª giornata di campionato

Dopo le semifinali di ritorno in Coppa Italia, torna in campo lacon due lunch-match all'ora di pranzo: il Genoa gioca a Como e il Milan a Venezia.Alle ore 15 ci sono il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli e Inter-Roma, con i nerazzurri attesa dalla semifinale d'andata in Champions League di mercoledì prossimo a Barcellona.Alle 18 la Juventus riceve il Monza, ultimo in classifica. Poi in serata l'Atalanta ospita il Lecce e il Napoli gioca in casa col Torino.Lunedì si chiude con tre posticipi: alle ore 18.30 il Bologna fa visita all'Udinese, poi in serata ci sono Lazio-Parma e Verona-Cagliari.

Domenica 27 aprile12:30(Dazn)12:30(Dazn)15:00(Dazn)15:00(Dazn)18:00(Dazn, Now e Sky)20:45(Dazn)20:45(Dazn)Lunedì 28 aprile18:30(Dazn)20:45(Dazn, Now e Sky)20:45(Dazn, Now e Sky)Nella gallery tutte le