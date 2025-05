Serie A, le probabili formazioni della 37ª giornata di campionato

Dopo la finale di Coppa Italia vinta dal Bologna contro il Milan a Roma, torna in campo la, l'unica partita fra due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa stagione.a San Siro. I biancocelesti sono in lotta per il quarto posto in classifica utile per la qualificazione alla prossima Champions League con Juventus (in casa con l'Udinese) e Roma (in casa col Milan). Teoricamente anche i rossoneri sono ancora in corsa, così come Bologna e Fiorentina protagoniste di uno scontro diretto.

Il Monza ultimo in classifica è già condannato alla retrocessione in Serie B, così nella lotta per la salvezza sono invischiati Empoli (impegnato proprio a Monza), Lecce (in casa col Torino), Cagliari-Venezia, Parma (in casa col Napoli) e Verona (in casa col Como).Sabato 17 maggio ore 20:45(Dazn)Domenica 18 maggio ore 20:45(Dazn)(Dazn e Sky)(Dazn e Sky)(Dazn)(Dazn e Sky)(Dazn)(Dazn)(Dazn)

(Dazn).Nella gallery tutte le probabili formazioni.