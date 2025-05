Serie A, le probabili formazioni della 38ª giornata di campionato

: la squadra di Antonio Conte deve difendere il punto di vantaggio su quella di Simone Inzaghi per scucirle lo Scudetto. In caso di arrivo a pari punti, si giocherà lo spareggio lunedì prossimo a Roma.a questo campionato: primae poi: i bianconeri vanno a Venezia con una lunghezza di vantaggio sui giallorossi in campo a Torino e 2 sulla Lazio impegnata in casa contro ilsul campo dell'Atalanta.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Serie A in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Venerdì 23 maggio20:45(Dazn)20:45(Dazn)Sabato 24 maggio18:00(Dazn)20:45(Dazn)Domenica 25 maggio20:45(Dazn)20:45(Dazn e Sky)20:45(Dazn e Sky)20:45(Dazn)20:45(Dazn)20:45(Dazn e Sky).

Nella gallery tutte le