Pronti, partenza... via! Nel week-end inizia la Serie A targata 2023/2024 con la prima giornata di campionato. Sabato tocca ai campioni d'Italia del Napoli sul campo del Frosinone neo-promosso, poi in serata l'Inter riceve il Monza a San Siro.

Domenica la Roma, senza gli squalificati Dybala e Pellegrini, ospita la Salernitana all'Olimpico. La Lazio gioca a Lecce, mentre la Juve scende in campo a Udine.

Lunedì sera si chiude con il posticipo a Bologna del nuovo Milan.



IL PROGRAMMA:



Sabato 19 agosto

18:30 Empoli-Verona (Dazn)

18:30 Frosinone-Napoli (Dazn)

20:45 Genoa-Fiorentina (Dazn)

20:45 Inter-Monza (Dazn e Sky)



Domenica 20 agosto

18:30 Roma-Salernitana (Dazn)

18:30 Sassuolo-Atalanta (Dazn)

20:45 Lecce-Lazio (Dazn e Sky)

20:45 Udinese-Juventus (Dazn)



Lunedì 21 agosto

18:30 Torino-Cagliari (Dazn e Sky)

20:45 Bologna-Milan (Dazn)



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI