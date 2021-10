(tutte in diretta tv su Dazn) valevoli per la decima giornata di campionato in Serie A.Alle ore 18.30 l'Udinese riceve l'Hellas Verona e l'Atalanta fa visita alla Sampdoria.Alle 20.45 scendono in campo le due squadre romane., fermato dal Covid.(ore 18.30)SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley, Augello; DePaoli, Adrien Silva, Thorsby, Candreva; Quagliarella, Gabbiadini. All. D'Aversa.ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino, De Roon; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Duvan Zapata. All. Gritti.(ore 18.30)UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Pussetto. All. Gotti.VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.(ore 20.45)CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri.ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Sacramento.(ore 20.45)LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All. Italiano.