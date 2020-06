. Si (ri)parte alle ore 17.15, quando il Genoa fa visita al Brescia ultimo in classifica.. A seguire il Cagliari riceve il Torino., ma deve ancora fare a meno dei vari Pavoletti, Oliva, Gaston Pereiro, Faragò e Pisacane.oltre a Baselli.. Senza Lucas Leiva, Cataldi, Lulic e Luiz Felipe,in attacco per riscattare l'ultima sconfitta in rimonta subita a Bergamo contro l'Atalanta. Tra i viola. Cutrone parte favorito nel ballottaggio con Vlahovic.(ore 17.15 in diretta tv su Sky Sport)BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez.GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Iago Falque. All. Nicola.Arbitro: Irrati di Pistoia, assistenti Tegoni e Cecconi, Sacchi quarto uomo, Rocchi e Passeri al Var.(ore 19.30 in diretta tv su Sky Sport)CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan; Ionita, Nandez, Cigarini, Rog, Pellegrini; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Meité, Aina; Edera, Belotti, Berenguer. All. Longo.Arbitro: Mariani di Aprilia, assistenti Colarossi e Bottegoni, Marinelli quarto uomo, Pasqua e Lo Cicero al Var.(ore 21.45 in diretta tv su Dazn)LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Igor; Cutrone, Ribery. All. Iachini.Arbitro Fabbri di Ravenna, assistenti Ranghetti e Galetto, Calvarese quarto uomo, Mazzoleni e Carbone al Var.