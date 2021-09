Si parte alle ore 15, quando la neo-promossa Venezia cerca i primi gol e i primi punti della stagione sul campo dell'Empoli, reduce dal colpaccio allo Stadium contro la. In quest'ultimo caso nel tridente offensivo giocherebbe, che invece sarebbe in ballottaggio conse nella difesa a treaffiancasseAlle ore 20.45 si chiude con Atalanta-Fiorentina.(ore 15 in diretta tv su Dazn)EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli.VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Busio, Heymans; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.Arbitro: Rapuano, assistenti Paganessi e Muto, Marchetti quarto uomo, Ghersini e Bresmes al Var.(ore 18 in diretta tv su Dazn)NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Morata, Kulusevski. All. Allegri.Arbitro: Irrati, assistenti Passeri e Costanzo, Ayroldi quarto uomo, Mariani e Meli al Var.(ore 20.45 in diretta tv su Dazn e Sky)ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Ilicic. All. Gasperini.FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil. All. Italiano.Arbitro: Marini, assistenti Di Iorio e Scarpa, Marcenaro quarto uomo, Di Paolo e Bindoni al Var.