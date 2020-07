Probabili formazioni

D-Day. Secondo match point per la Juve di Maurizio Sarri, di scena questa sera all'Allianz Stadium:. Ronaldo e compagni ci riprovano, dopo la prima occasione persa a Udine.Pochi dubbi per Sarri, che dovrebbe lasciare in panchina Cuadrado e puntare su Danilo terzino destro, con Bernardeschi nel tridente d'attacco. In difesa si rivede Bonucci dopo la squalifica, farà coppia con De Ligt. A centrocampo Pjanic va verso la panchina: Bentancur sarà il regista con Matuidi e Rabiot ai suoi lati. Davanti confermatissimi Dybala-Ronaldo. Nella Samp, invece, Ranieri vuole riscattare il ko nel derby: spazio al 4-4-2 con Quagliarella e Ramirez (favorito su Gabbiadini) davanti.Juventus-Sampdoria (fischio d'inizio alle 21.45) sarà trasmessa in tv da Sky Sport.Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, RonaldoAudero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto; Ramirez, Quagliarella QUI , invece, le probabili formazioni e la guida tv delle altre cinque partite di Serie A in programma oggi.