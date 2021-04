(calcio d'inizio alle ore 18.30) e(ore 20.45) sono i posticipi che chiudono la 33esima giornata di campionato in. Più Mario Rui che Hysaj come terzino sinistro, in avanti. Ospina è ancora indisponibile, così in porta viene confermatoDall'altra partetra i pali e dà fiducia all'altro ex di turnoa centrocampo, in attacco confermata la coppia. Sulla fascia sinistra Lulic viene preferito a Fares.Dall'altra parteparte titolare, con Leao in panchina. In difesa Tomori favorito su Romagnoli.(ore 18.30 in diretta tv su Sky Sport 202 e 252)TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola.NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.Arbitro: Valeri, assistenti Del Giovane e Imperiale, Fourneau quarto uomo, Aureliano e Cecconi al Var.(ore 20.45 in diretta tv su Sky Sport 202 e 251)LAZIO (3-5-1-1): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. All. Inzaghi.MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. All. Pioli.Arbitro: Orsato, assistenti Carbone e Preti, Sacchi quarto uomo, Mazzoleni e Paganessi al Var.