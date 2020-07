Udinese-Juventus (ore 19.30) e Lazio-Cagliari (ore 21.45) sono i posticipi che chiudono la 35esima e quartultima giornata di campionato in Serie A. La squadra di Sarri vincendo si riconfermerebbe campione d'Italia per il nono anno consecutivo, dato che i punti di vantaggio sull'Atalanta seconda in classifica salirebbero a 9: un margine incolmabile a tre turni dalla fine perché gli scontri diretti con i bergamaschi premiano i bianconeri. Oggi privi dello squalificato Bonucci oltre agli infortunati Chiellini, De Sciglio, Khedira e Higuain.



A seguire la Lazio ospita il Cagliari all'Olimpico. Simone Inzaghi deve ancora fare a meno dei vari Radu, Lulic, Lucas Leiva, Marusic e Correa. Dall'altra parte Zenga perde anche il giovane Carboni (fermato dal giudice sportivo) oltre agli indisponibili Nainggolan, Pavoletti, Oliva e Pellegrini. Cigarini ancora escluso per scelta tecnica. Ecco le probabili formazioni delle partite e dove vederle in tv.



Udinese-Juventus (ore 19.30 in diretta tv su Sky)

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Irrati di Pistoia, assistenti Prenna e Imperiale, Nasca e Galetto al Var.



Lazio-Cagliari (ore 21.45 in diretta tv su Dazn)

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; Simeone, Joao Pedro. All. Zenga.

Arbitro: Piccinini di Forlì, assistenti Longo e Scatragli, Rocchi e Costanzo al Var.